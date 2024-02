Dossier Vado al massimo

Mister autovelox esiste, è di Latina e fattura 11 miliardi di euro

L'incredibile storia di Alessandro Patanè. La sua società è semisconosciuta in Italia, ma ha un fatturato pari al Pil della Moldavia e ha ingaggiato una battaglia epocale con Autostrade per l’Italia per la presunta contraffazione di un software. E tra i creditori c’è anche il Comune di Roma