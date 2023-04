La Grande Bellezza abbandonata che potrebbe fare la fortuna della Capitale

Se Roma resta una delle città che registra uno dei numeri più alti di arrivi internazionali al mondo, tanto deve essere ancora fatto per convincere i turisti a fermarsi qualche ora in più ad ammirarne le bellezze. I 2,6 giorni trascorsi mediamente dai turisti stranieri nella Città Eterna - che diventano 2,3 nel caso degli italiani - consentono a malapena di visitare le attrazioni più famose - Colosseo, Fori Imperiali, Pantheon e Vaticano - in un turismo da cartolina che non valorizza l’immenso patrimonio artistico della città e finisce per congestionare alcune parti del centro storico. Le cose da vedere sarebbero tantissime, anche nella prima periferia. Ma capita spesso che siano lasciate all’incuria, se non al completo abbandono, in un circolo vizioso che l’amministrazione capitolina vuole rompere anche grazie ai fondi del Pnrr, voce Caput Mundi.

Museo della civiltà romana all'EUR

Parliamo di musei, aree archeologiche, siti di grande rilevanza storica, luoghi che appartengono alla lunga storia della città, dai fasti dell’impero romano alle guerre del ‘900. Proprio nell’ambito del progetto Roma Caput Mundi - 500 milioni di euro destinati a 335 interventi tra Roma e provincia, 283 dei quali su siti archeologici e culturali - dovrebbe finalmente riaprire ai visitatori il Museo della civiltà romana all’EUR, per il cui restauro e valorizzazione sono stati stanziati ben 20 milioni di euro. Una ricca collezione di statue, documenti, plastici - di particolare valore quello realizzato dall’architetto Italo Gismondi - e modelli aperta nel 1955, chiusa nel 2014 per lavori di ristrutturazione, e mai più tornata a essere visitabile.

La gara per la messa in sicurezza di un’area che era stato necessario chiudere al pubblico, perché non erano mai stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria dal giorno della sua apertura, era stata indetta nel 2014. Ma i ricorsi di alcune ditte escluse avevano rallentato l’inizio effettivo dei lavori, slittato a maggio 2016. Da quel momento, una miriade di altri problemi, con la previsione di ulteriori interventi, perché nel frattempo la situazione delle sale espositive era andata pesantemente peggiorando a causa della chiusura prolungata. Con il risultato che, dopo nove anni e oltre due milioni di euro investiti dal Comune, “l'unico museo al mondo a raccontare nella sua completezza la civiltà romana antica” - come si legge sul sito turismoroma.it - si trova impossibilitato a svolgere la sua funzione didattica.

Vorrei sapere cosa si direbbe al Cairo se si decidesse di chiudere il museo egizio per dieci anni Maurizio Sciarra, associazione Salviamo il Museo della Civiltà Romana

“C’è stato nel 2021 un ulteriore appalto che avrebbe dovuto portare alla riapertura dell’ala sinistra del museo, quella della sala del plastico, a giugno di quest’anno”, spiega Maurizio Sciarra dell’associazione Salviamo il Museo della Civiltà Romana. Il condizionale è d’obbligo e una proroga di due, tre mesi più che probabile. Perché tornino visitabili tutte e 59 le sezioni, invece, bisognerà attendere con ogni probabilità il 2026, anno previsto dal Pnrr per la conclusione della maggior parte degli interventi previsti nel programma dedicato al patrimonio culturale della Capitale. L’ingente investimento sul museo servirà in questo caso a modernizzare tutto il complesso, con la previsione di nuovi percorsi interattivi di particolare valore per l’età scolare. “Ma aprire una prima parte del museo consentirebbe di aprire una breccia - commenta Sciarra - adesso l’esposizione è stata dimenticata, una perdita di grande valore soprattutto per i bambini romani che ne sarebbero i principali beneficiari”.

Appia Antica: area archeologica di via Cilicia

Perla incastonata tra il verde dell’Agro romano e le rovine archeologiche risalenti a varie epoche, il tratto capitolino dell’Appia Antica offre numerose attrazioni al turista che voglia distaccarsi dalle caotiche vie del centro. Eppure sul ciglio della Regina Viarum si affacciano appena 30 mila turisti l’anno - dato stimato sul 2019, prima della pandemia - contro i 7 milioni che visitano il Colosseo. Se il mausoleo di Cecilia Metella, la Villa dei Quintili e le Tombe della via Latina sono aperte al pubblico, sulla via consolare ci sono meraviglie che ad oggi restano letteralmente sepolte. Dal cemento e dai cumuli di rifiuti.

È il caso dell’area archeologica di via Cilicia, che contiene i resti di una grande necropoli - con numerosissime sepolture, riconducibili a diverse fasi cronologiche e costruttive databili dall’età repubblicana all’età tardoantica - emersa in occasione dei lavori effettuati per la realizzazione del cavalcavia stradale di collegamento tra via Cilicia e via Marco Polo. L’area è ben visibile dall’esterno, nonostante sia coperta dal suddetto cavalcavia. Nel 2018 ai suoi lati furono poste delle grate, per evitare che venisse utilizzata come giaciglio notturno da parte dei senzatetto. Ma le recinzioni non sono servite a evitare che i sepolcri si trasformassero in una piccola discarica, con materassi, pneumatici, rifiuti elettronici abbandonati su queste pietre millenarie. Tanto da rendere difficile a un passante persino accorgersi che si tratta di un’area archeologica. La Sovrintendenza capitolina fa sapere che la zona "sarà oggetto di lavori di restauro e consolidamento finanziati con fondi del programma del Pnrr Caput mundi. All'interno del progetto, la cui fine dei lavori è prevista per il 31 dicembre 2024, sarà realizzato anche un percorso di visita per cittadini e turisti".

Antiquarium del Celio

Sempre con fondi del Pnrr, circa 10 milioni di euro, Roma si prepara a dare nuova vita a un rudere che sorge in pieno centro, a due passi dal Colosseo, e versa in stato di completo abbandono da più di 80 anni. Si tratta dell’Antiquarium del Celio, costruito nel 1890 per offrire un ulteriore spazio espositivo all’enorme quantità di reperti rinvenuti nel corso degli scavi archeologici effettuati dal giovane Regno d’Italia unito. La destinazione d’uso dell'edificio, tuttavia, non fu mai rispettata e l’Antiquarium fu da subito utilizzato come magazzino comunale. Fino al 1929 quando riassunse la sua funzione originaria museale. Ma solo fino al 1939. I lavori di costruzione delle gallerie della metro B provocarono infatti alcuni cedimenti strutturali che ne causarono l’abbandono. Gli 80mila reperti che conteneva vennero smistati nei decenni successivi presso la direzione dei Musei Capitolini e, ironia della sorte, proprio presso il Museo della Civiltà Romana.

I bunker della II Guerra mondiale

A tutt’altro periodo storico afferiscono il bunker di Mussolini a Villa Torlonia e quello della famiglia Savoia a Villa Ada, entrambi costruiti durante la II guerra mondiale. Nonostante un buon successo di pubblico - 15mila visite tra il 2018 e il 2021 nel complesso - la convenzione con Roma Capitale e la Sovrintendenza Capitolina che consentiva all’associazione Roma Sotterranea di rendere le due strutture accessibili al pubblico è scaduta da due anni. E se la Sovrintendenza a marzo 2021 prometteva la pubblicazione a giorni di un nuovo bando, il rinnovo deve essere finito nel dimenticatoio con il cambio di amministrazione. Con il risultato che i due bunker da oltre 700 giorni sono chiusi e abbandonati a uno stato di degrado analogamente a quanto accaduto, per un periodo di tempo inferiore, tra 2017 e 2018.

E tanto altro

Questi sono solo alcuni esempi di mancata valorizzazione di un patrimonio artistico e culturale immenso. Si potrebbero ancora citare i colombari di via Taranto e quelli di via Olevano, costruzioni funerarie destinate al ceto umile, entrambe chiuse al pubblico. O ancora la Cisterna delle Sette Sale, situata sul Colle Oppio e parte delle Terme di Traiano. O la Domus Parthorum, la casa dei parti, situata all'interno dell'attuale Stadio Nando Martellini delle Terme di Caracalla, visibile da lontano ma non visitabile. Ma la lista è potenzialmente molto più lunga, a giudicare da quanto riportato dalla Sovrintendenza sul suo sito. Un elenco cui vanno poi aggiunti i siti con giornate di apertura estremamente circoscritte o accessibili solo su prenotazione.

Perle spesso dimenticate per mancanza di risorse, per scarsa lungimiranza nelle scelte delle amministrazioni o per vuoti e intoppi burocratici. Luoghi che potrebbero vivere una nuova vita, anche grazie agli investimenti di Caput Mundi. Alcuni saranno infatti centrali per “creare nuovi percorsi turistici, rilanciare piccoli complessi, spesso chiusi o occasionalmente aperti, e per diffondere la conoscenza della storia della Roma pagana prima e cristiana poi, in connessione anche al prossimo Giubileo 2025”, come stabilito negli obiettivi del progetto di finanziamento europeo.