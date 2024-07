Account bloccati, periferie sguarnite e servizi sospesi. Cosa succede a Roma con i monopattini in sharing

“Sono ovunque, non si cammina più”. Per un lungo periodo i monopattini sembravano fossero diventati il vero male della viabilità e del traffico di Roma. Un mezzo che è diventato di “moda” dopo il covid e sull’onda della mobilità green. Nella Capitale c’era un vero e proprio far west. Tra mezzi privati e quelli in condivisione, i monopattini venivano utilizzati, in pratica, senza regole.

Il contenuto è riservato agli abbonati.