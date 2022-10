La metro di Roma costa poco, ma è la peggiore d'Europa

Biglietti più economici o allo stesso prezzo, ma per un servizio molto più scadente. Il confronto della metropolitana di Roma con quelle delle altre Capitali europee è impietoso. Quella gestita da Atac risulta essere la metro con meno linee in assoluto (assieme ad Atene), anche rispetto a città molto più piccole come Lisbona o Vienna. Ed è anche la prima a chiudere i battenti, specie dopo l’entrata in vigore dei nuovi orari della linea A.

ABBONATI A DOSSIER PER LEGGERE IL RESTO DELL'ARTICOLO

Hai una segnalazione da fare al team Dossier? Vuoi denunciare una situazione poco trasparente? Raccontaci la tua esperienza scrivendo a dossier@romatoday.it

Il contenuto è riservato agli abbonati.