Il valore delle case diminuisce fino al 5%. È la metro C, bellezza!

Il valore delle case diminuisce fino al 5% e la popolazione straniera aumenta. È l’effetto della costruzione – e dell’apertura – della metropolitana C (la terza linea della capitale) che collega Monte Compatri-Pantano alla stazione San Giovanni, per ora. La prossima apertura prevista, infatti, è quella di Porta Metronia per linea driverless della capitale che l’assessore ai trasporti del Comune...

Il contenuto è riservato agli abbonati.