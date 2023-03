Chi costruisce la Roma del futuro e quali sono i quartieri in espansione

Il mercato immobiliare romano è in netta ripresa. Nel 2022 i dati sulle compravendite di case nella Capitale sono in crescita con 20.868 transazioni concluse nel primo semestre dell’anno passato, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2021. Un dato confortante per il comparto, che si mette alle spalle il periodo nero della pandemia: basti considerare che nell’intero 2020 le...

Il contenuto è riservato agli abbonati.