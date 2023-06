Interviste con l' "inganno", stipendi non pagati. L’assurda storia del programma radio Live Social

“Salve, sono della redazione di Radio Roma Capitale Live Social, stiamo registrando diverse rubriche informative, trattando diversi argomenti e avremmo piacere di averla in radio ai nostri microfoni”. Se lavorate come liberi professionisti o gestite un’attività commerciale a Roma è facile che negli anni abbiate ricevuto questo tipo di telefonata. Nonostante l’apparenza - la precedente formula è contenuta nel manuale per i redattori del programma - non si tratta di un programma giornalistico di approfondimento, ma di vero e proprio marketing. L’obiettivo di chi chiama, infatti, è quello di attrarre la persona a registrare un’intervista in studio che sarà poi pubblicata nel palinsesto di una trasmissione che andava in onda di notte sulle frequenze di Radio Roma Capitale (adesso lo spazio è ridotto a una rubrica pomeridiana). Una volta circuito, al cliente verrà proposto il fulcro dell’intero business: una registrazione video a partire da 75 euro + Iva che verrà pubblicata sui canali social del programma e resterà a disposizione dell’intervistato, che potrà farne l’uso che ritiene più opportuno.

Good night and good luck

Il business va avanti da quasi dieci anni, con nomi diversi per il programma (Live social, On Air, By night) e stazioni radio che lo ospitano per alcuni anni per poi essere sostituite da altre. Al netto di un approccio non del tutto trasparente nella ricerca degli intervistati, decisamente più grave è il trattamento dei lavoratori, inquadrati con contratti di collaborazione continuativa o a partita Iva. Il contratto Co.Co.Co fa riferimento all’accordo collettivo nazionale stipulato nel 2018 tra ASSOCALL (Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing) e UGL Terziario Nazionale e prevede 5 euro lordi l’ora, per un massimo di 104 ore mensili (520 euro lordi il massimo che si può guadagnare in un mese), corrisposti esclusivamente al raggiungimento di determinati obiettivi: una resa di venti chiamate interagite l’ora (anche definito “tempo reale di conversazione”) oppure due ospiti l’ora invitati o, ancora, la media di almeno due rubriche giornaliere registrate da parte dei propri ospiti. Ci sono poi alcuni bonus, legati alla durata della collaborazione e alla quantità di contatti effettuati. Ma sono tantissimi i lavoratori che segnalano mancati pagamenti o cifre inferiori corrisposte, in particolare per le ultime mensilità lavorate, contributi non versati e certificazioni uniche ricevute attestanti retribuzioni mai pervenute.

Prima Radio Radio, poi Radio News 24, successivamente, a seguito di alcuni servizi della trasmissione Striscia la Notizia, il programma è andato in onda su Radio Regione, una web radio. Dal 2021 le markette camuffate da interviste vanno in onda su Radio Roma Capitale, che appalta a Live social una parte della propria programmazione. Nel frattempo il business si è espanso fuori regione, con spazi radiofonici affittati su Radio Veronica One a Torino, radio Lombardia a Milano, radio Canale Italia a Udine, radio Dolomiti a Trento e radio Zero a Napoli, tra le altre. Un po’ dappertutto il sistema è lo stesso e le segnalazioni online di ex dipendenti sono numerosissime. Il ricambio della forza lavoro è costante, con annunci di ricerca collaboratori, solitamente indirizzati a speaker radiofonici e collaboratori redazionali, che attraggono decine di giovani in cerca di una prima esperienza nel mondo della comunicazione e dei media. Salvo poi scoprire che si tratta di lavorare in un vero call center.

Scatole cinesi

Le società che appaltano gli spazi sono sempre diverse e cambiano negli anni. Amministratore di una delle ultime, You Social Srls, che lavorava sulle frequenze di Radio Regione, è Emilio Giordani, ideatore del business e vero e proprio uomo ombra dell’intera operazione commerciale, direttore generale (così riporta la sua pagina Linkedin) dei programmi By Night Roma e Live Social. La Adv Network Srl.S, che ha in appalto ad oggi lo spazio di Radio Roma Capitale per trasmettere il programma, è stata costituita nel 2021 e ha come amministratore unico Ivano Ricci. “Io sto procedendo con la denuncia, mi devono ancora 3mila euro ma c’è chi ne attende oltre 10mila”, racconta Davide, nome di fantasia, che per tre anni ha cercato di vendere videointerviste, con il meccanismo sopra descritto, passando per ben tre emittenti differenti. “Il problema è che si poggiano su queste ragioni sociali che sono tante e fanno capo a prestanome: a livello civilistico i soldi non sono garantiti perché poi si va al pignoramento e bisogna vedere se queste persone hanno proprietà o qualcosa su cui rifarsi. A livello penale fai la denuncia ma per un processo vero con un avvocato tuo, costituito parte civile, ci sono delle spese alte. Se hai un credito di poche centinaia di euro non lo fai”, conclude.

“Io sto procedendo con la denuncia, mi devono ancora 3mila euro ma c’è chi ne attende oltre 10mila” Davide, ex lavoratore della trasmissione Live Social

Ecco perché il meccanismo ha potuto perpetuarsi in tutti questi anni. Secondo quanto riportato da Davide, al momento del suo inizio lavorativo, la matricola con cui veniva identificato, già nel 2019, era a cinque cifre. Sarebbero state quindi oltre diecimila le persone ad aver collaborato con la trasmissione in questi anni. Un numero che non deve lasciare stupiti, visto che la maggior parte degli assunti resta solo pochi mesi in forze alla trasmissione. Anche perché il territorio romano, dopo anni di chiamate a tappeto, è a dir poco esausto. “La prima volta mi hanno chiamata e mi hanno detto che volevano intervistarmi per una radio perché il mio lavoro sembrava interessante”; racconta Marta, un’artigiana rilegatrice di Roma. “Stupidamente non ho guardato recensioni online, avevano anche un nome che somigliava al programma famoso di un’altra radio. L'intervista è durata 10 minuti e poi è andata in onda circa un mese dopo, a notte fonda. Successivamente mi hanno contattato tantissime volte, anche su Instagram”. Quella di Laura si aggiunge alle lamentele di decine di altri intervistati, rintracciabili online, che denunciano la mancata o ritardata messa in onda del contributo, soprattutto quando la scelta era ricaduta sul non acquisto del video.

Per aggiungere ulteriore confusione e mescolare le carte il programma cambia continuamente sede di registrazione. Nel giro di pochi mesi le location sono state almeno tre: a gennaio 2023 si trovava in via Stoppato, in zona Anagnina, poi il trasferimento presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati, ad aprile il ritorno in via Stoppato fino al trasloco nell’attuale studio, sito all’interno della concessionaria Valentino Automobili di via Tuscolana. Anche il Covid ha fatto la sua parte. Il programma, sotto le sue varie vesti, ha iniziato a produrre e vendere anche video interviste fatte a distanza, pubblicate su Radio Regione. E i dipendenti, prima collocati (per quanto riguarda Roma) in un ufficio in zona Romanina, sono stati assunti anche da remoto.

La vertenza

Mattia Carramusa è uno di quelli. Palermitano, ha lavorato per qualche mese a distanza setacciando il mondo dei professionisti romani nel tentativo di vendere le video interviste. “Ho lavorato da febbraio ad aprile 2023. Il primo mese avevo fatto 14 giorni, mi hanno pagato 60 euro a fronte di 145 euro lordi dovuti, il secondo a fronte di 400 lordi me ne hanno corrisposti 160, con un mese e mezzo di ritardo. L’ultimo mese non me l’hanno mai pagato”. Insieme ad altri lavoratori in remoto, Carramusa ha creato un sindacato - in fase di assunzione veniva peraltro consigliato di dichiarare di non essere iscritti ad alcuna sigla - e avviato una vertenza con la richiesta dei pagamenti mancanti, della revoca delle certificazioni attestanti redditi non erogati e dell’introduzione di alcune clausole di tutela. Formato il sindacato, l’Unione dei lavoratori precari, a Carramusa è stato impedito l’accesso a tutti i portali utili per lavorare e il suo contratto, a fronte di un ulteriore sollecito, è stato recesso. A maggio ha inviato una richiesta di intervento ispettivo all’Ispettorato di Roma.

Cosa dice la radio

Contattare i vertici di Live Social, in primis Emilio Giordani, è impossibile. I numeri di telefono presenti sul sito o sulle pagine Facebook sono inesistenti o spenti. A dispetto della loro capacità di raggiungere quotidianamente migliaia di persone, le chiamate in entrata non sono previste. Dagli attuali studi di registrazione mi è stato fornito un contatto telefonico che ha accennato a “uno studio legale che sta predisponendo le pratiche di crisi d’impresa”. Radio Roma Capitale, contattata, prende invece le distanze. “Non riusciamo a sentirli neanche noi. Segnaliamo anche queste situazioni mandando loro delle mail, ma se ne fregano” dice Antonio Maggiora Vergano, direttore responsabile di Radio Roma Capitale. “È una trasmissione esterna che va sulle nostre frequenze, hanno una loro società ma non sta a me decidere queste cose” spiega. “Sappiamo della cosa ma è un contratto di appalto di una trasmissione che si sta concludendo, da parte nostra non abbiamo avuto problemi con loro", dichiara Franco Nicolanti, editore della radio romana. Se non saranno i lavoratori, con le loro tante denunce, a riuscire a porre fine a questo business sulle spalle di migliaia di giovani precari, dovrebbero però essere le emittenti a controllare meglio chi gestisce (e come) una parte rilevante del loro palinsesto.