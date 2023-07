Lavoratori senza più domeniche né festivi. La rivolta nei centri commerciali e nei supermercati di Roma

“Il tempo dei commessi non è in saldo”, recita uno dei cartelli che viene esposto dagli addetti vendita del centro commerciale Porta di Roma che da settimane sono in protesta contro la decisione della nuova direzione della galleria di prolungare l’orario di apertura dei negozi fino alle 22. Tornando dunque a prima dell’era pandemica. “La festa non si vende”, è invece lo striscione che...

Il contenuto è riservato agli abbonati.