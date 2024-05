Dossier Febbre da cavallo

Non solo scommesse. Cosa resta dell'Ippodromo delle Capannelle (VIDEO)

Una giornata al circuito che raccoglie il maggior numero di puntate in Italia, che ora vuole svincolarsi dagli stereotipi. Un'impresa non facile da quando il Comune ha qualificato il gestore dell'impianto, Hippogroup, come custode che non può far altro che allevare animali e organizzare corse. E intanto gli appassionati aspettano il Derby