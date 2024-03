Altro che internet veloce. Sulla banda ultralarga il Lazio è maglia nera

In Italia sono ancora molte le zone non connesse a reti internet ad alta velocità. In alcune di queste aree, dette “bianche”, i costi di realizzazione delle infrastrutture necessarie supererebbero di gran lunga i vantaggi per le aziende private operanti nel settore: ecco perché il governo ha deciso di farsene carico con il Piano strategico Banda Ultralarga, che entro settembre 2024...

Il contenuto è riservato agli abbonati.