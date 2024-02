La grande fuga. Dove vanno i “profughi digitali” che scappano da Roma

Se la pandemia di Covid-19 ci ha insegnato qualcosa, è che una buona qualità della vita dovrebbe essere sempre in cima alle nostre priorità. C’è voluta una pestilenza globale perché l’umanità intera potesse finalmente rendersi conto che non si vive per lavorare ma si lavora per vivere, e che coltivare passioni e rapporti umani è altrettanto utile e necessario. Adesso, però, tornare indietro sembra impossibile

Il contenuto è riservato agli abbonati.