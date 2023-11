Ho buttato dei jeans in un cassonetto giallo. Ecco dove sono finiti

Sono 1500 in tutta Roma. Si riconoscono per il tipico colore giallo e raccolgono stracci e vestiti che i romani non usano più. Solo nel 2022 Ama ne ha raccolti e avviati al riciclo oltre 6600 tonnellate, un business che frutta all’azienda quasi due milioni di euro l’anno. Ma dove finiscono tutti questi abiti? Per scoprirlo Dossier ha nascosto un gps in un vecchio paio di jeans. Ecco dov’è finito.

Il contenuto è riservato agli abbonati.