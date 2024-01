Cosa c’entrano le crociere con il Giubileo? E cosa ci guadagna Fiumicino?

Del porto crocieristico di Fiumicino si parla da anni. Di interesse squisitamente privato, adesso l'opera - che sarà monumentale non solo in termini di realizzazione, ma anche di investimento e impatto ambientale - è stata inserita nel decreto Giubileo, con motivazioni che non convincono tutti. In primis la rete dei Tavoli del Porto, che comprende quasi quaranta associazioni e comitati cittadini che da tempo si battono per impedire alle navi da crociera di "sbarcare" in città.

Il contenuto è riservato agli abbonati.