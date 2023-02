Dossier Alla fine della Fiera

Così Fiera di Roma si accaparra sempre tutti i bandi per i concorsi pubblici

Costata 355 milioni, oggi crolla per i debiti e i danni strutturali. Il polo fieristico si tiene in piedi grazie alla gestione dei concorsi della pubblica amministrazione che, in tandem con il consorzio Digicontest, continua a vincere anche in gare da milioni di euro ritenute dal Tar "inammissibili"