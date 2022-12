Dossier Eur abbandonato

Ex Velodromo, a 15 anni dalla demolizione Eur Spa non sa ancora che farsene

L'area è a forte rischio idrogeologico e tra demolizione, amianto, convenzioni non firmate e progetti mai avviati aspetta la riqualificazione dal 2008. Eur Spa vorrebbe farci una zona residenziale, "ma non abbiamo nemmeno i disegni". Per il Comune il progetto è semplicemente "irrealizzabile”