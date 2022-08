Gli europei di nuoto nelle piscine provvisorie, la Vela di Calatrava ancora all'asciutto

Il tempio del tennis è quasi pronto per diventare il tempio del nuoto, di nuovo. Era già successo per i mondiali del 2009, quando le piscine del Foro Italico avevano fatto da “supplenti” a quelle mai realizzate della Vela di Calatrava. Succederà ancora, con due vasche provvisorie sopra i campi in terra rossa che ospiteranno alcune gare degli europei in programma a Roma tra l’11 e il 21 agosto.

Abbonati a Dossier per guardare il videoreportage

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il contenuto è riservato agli abbonati.