Il viaggio di un rifiuto. Dove finisce la differenziata di Roma

Plastica, Raee, umido. Carta, abiti usati, raee. Nel 2023 Dossier ha scavato a fondo nelle filiere di ognuno di questi rifiuti. Sia seguendone il percorso grazie a un gps nascosto all’interno, sia con una serie di focus. Sette inchieste e approfondimenti partiti da queste domande: cosa non va nella raccolta di Ama? Quanti rifiuti riesce a smaltire e riciclare? Quanto vale una tonnellata di rifiuti? Chi c’è dietro al business del riciclo? E quanto spesso in questi meccanismi si inserisce anche la criminalità organizzata? Tutte le risposte, raccolte in un solo articolo

Il contenuto è riservato agli abbonati.