La fabbrica dei soldi. Vi porto nella “casa di carta” di Roma (VIDEO)

C’è un luogo all’Alberone che fonde passato e presente, dove il metallo diventa denaro. Siamo nello stabilimento della Zecca dello Stato, inaccessibile al pubblico e che Dossier ha potuto visitare. È qui che, ogni mese, vengono coniate circa 75 milioni di monete ordinarie – quelle, per intenderci, che abbiamo in tasca. Sono realizzate con macchine come quella che vediamo in azione nella produzione dei cinque centesimi, in grado di imprimere dai 750 agli 850 colpi al minuto su tondelli di diversi materiali.

