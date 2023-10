Dossier Soldi bruciati

Quanto perde Roma se il governo taglia il Pnrr. Tutti i progetti a rischio

La richiesta di revisione del Piano è stata inoltrata qualche settimana fa a Bruxelles. In ballo ci sono 12,3 miliardi e oltre 42mila progetti già approvati, 2.500 di questi sono nel Lazio. Gualtieri esulta dppo l'incontro con Fitto: "salvi i tre Piani per Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà", ma ancora non si capisce quali saranno le fonti di finanziamento