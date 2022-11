Chi ricarica i monopattini elettrici e le e-bike (e quanto costa)

Le bollette aumentano per tutti e anche le compagnie che offrono servizi di mobilità elettrica in sharing sono costrette a farci i conti. Sparsi in zone periferiche di Roma, grandi capannoni ricaricano celermente centinaia delle batterie rimovibili dei monopattini e delle biciclette che romani e turisti utilizzano ogni giorno. Alcune aziende hanno investito sulle fonti di energia rinnovabili offerte dai comuni operatori, altre pensano all’installazione di pannelli solari. L’elevato costo dei carburanti, d’altro canto, ha determinato un aumento vertiginoso nei dati di utilizzo di questi mezzi di trasporto, con migliaia di cittadini che, dalla pandemia in poi, li hanno preferiti agli spostamenti con la macchina. La compensazione ambientale ha consentito alle multinazionali della mobilità verde di far fronte agli aumenti nella bolletta dell’elettricità.

