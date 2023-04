Lavoro dipendente o autonomia: cosa cambia per i rider in città (e per la loro sicurezza)

Gli incidenti sono all’ordine del giorno, almeno uno mortale al mese in città, ripercorrendo le recenti cronache. Ecco perché l’amministrazione capitolina ha acconsentito all’istituzione di un tavolo permanente per la sicurezza dei circa 6mila rider attivi a Roma. Un confronto continuo che si concentrerà sulle tematiche che tradizionalmente affliggono tutta la circolazione stradale in città, ma con particolare attenzione alle esigenze dei fattorini del cibo: manutenzione ordinaria del manto stradale, in particolare delle arterie di periferia, maggiore illuminazione, un sistema di piste ciclabili collegato e realmente fruibile, segnaletica visibile, omogenea e attenta alle esigenze dei ciclisti. Infine, da fine aprile, dovrebbe diventare operativa l’iniziativa - SOS Rider - che porterà 16 biblioteche del territorio ad aprire le porte ai ciclofattorini per offrire loro un punto di ristoro e di ricarica dei dispositivi elettronici. Un’iniziativa lodevole, utile ai rider di tutte le app di delivery attive in città che vivono però tutele contrattuali, economiche e di sicurezza molto diverse.

Più o meno tutelati

Sono ormai passati 24 mesi dalla firma del contratto, siglato tra JustEat e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, che ha trasformato i rider dell’azienda di food delivery nei primi lavoratori subordinati a tutti gli effetti del settore. Un lasso di tempo non casuale per tracciare un primo bilancio: come previsto dalle tutele crescenti previste dal Jobs Act, infatti, tutti i lavoratori che entreranno nel 25esimo mese otterranno il salario della logistica adeguato al rinnovo del 2021 e anche alcuni incentivi saranno rivisti al rialzo. “Ogni rider ha una sua visione: ci sono quelli che sono soddisfatti perché l’alternativa è il lavoro deregolamentato basato sul cottimo e per cui questo contratto è una certezza” afferma Antonello Badessi, rider rappresentante sindacale Cgil presso JustEat, “potrebbe essere invece insoddisfatto chi mira a stipendi più alti: di fatto in azienda non c’è il full time, ma solo contratti a 10, 20 e 30 ore. Quindi noi non arriveremo mai a prendere quei 1500 netti che il contratto della logistica stabilisce per un full time”, conclude.

“Ma oltre il 50% dei fattorini ha un contratto da 20 ore o più”, fa sapere l’azienda che afferma di avere assunto anche alcuni rider con un contratto di 39 ore. Sono tanti però i lavoratori del mondo del food delivery a preferire una situazione di maggiore flessibilità - e precarietà contrattuale - che consente di mantenersi più liberi e utilizzare il lavoro di consegna come tappabuchi per un determinato periodo della vita. Forse anche per questo motivo a fronte dell’annuncio con cui due anni fa JustEat prometteva l’assunzione di mille rider, l’anno scorso i dipendenti diretti dell’azienda erano 650, quest’anno solo 500, un 20% dei quali operativi nell’hub aperto in piazza Barberini, con mezzi di trasporto forniti dall’azienda stessa.

JustEat ha poi costruito un sistema basato su 14 diversi starting point nella città e acconsentito, su spinta del sindacato, a modificare l’algoritmo, esclusivamente su Roma, dando vita a un sistema di back routing. Significa che le ultime consegne sono stabilite in modo che il rider si avvicini al punto di partenza, in modo da non finire il turno troppo distanti da dove lo si è iniziato (visto che i km di ritorno sarebbero stati comunque a spese del rider). “Come sindacato abbiamo messo il naso dentro una pratica che normalmente attiene all’azienda” spiega Badessi, “a differenze di quanto accade con gli altri marchi, le nostre esigenze sono state prese in considerazione e c’è un confronto costante con il management”.

Le altre multinazionali

Tanti, giovani e meno, preferiscono le opportunità di guadagno offerte dal contratto siglato tra le altre app del settore, Glovo, Deliveroo, UberEats con il sindacato minoritario UGL. Un accordo che, mantenendo i rider in una posizione di lavoro autonomo, garantirebbe una paga minima di 10 euro per ora lavorata: molto teorica, visto che il calcolo orario viene fatto solo sulle consegne effettuate, escludendo dunque tempi morti tra una consegna e l’altra. Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, queste aziende non prevedono alcuna specificità per Roma e per i 5.500 fattorini che lavorano, di fatto, ancora a cottimo. Deliveroo stabilisce sì una suddivisione per zone ma, esattamente come UberEats, lavora con un sistema di free login: il rider accede all’app dove vuole e attende gli ordini, che possono arrivare come no. Glovo prevede invece un calendario ai cui slot è possibile prenotarsi a seconda del punteggio che il singolo lavoratore ha totalizzato fino a quel momento: più è alto, maggiori saranno gli slot disponibili. Per migliorare la propria valutazione (da 0 a 5) bisogna avere buoni giudizi da parte dei clienti, consegnare un buon numero di ordini durante le ore ad alta domanda, rifiutare il minor numero possibile di proposte di consegna.

Un sistema che, implicitamente, mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori. “Negli ultimi tempi mi è capitata spesso una sostituzione di ordine in corsa” racconta Mario (nome di fantasia), rider che per Glovo lavora in bicicletta. “Arrivi al Carrefour per un ordine che ti è stato proposto ma, una volta lì, ti dicono che l’indirizzo di consegna è un altro, in una zona diversa e molto più distante. Tu ormai hai accettato l’ordine e sei costretto a portarlo a termine, altrimenti vieni penalizzato e te ne arriveranno meno in futuro”. Secondo il lavoratore, inoltre, da qualche mese a questa parte l’algoritmo ha tolto il limite di chilometri percorribili in bicicletta per una singola consegna e capita spesso di dover passare per strade pericolose, a quattro corsie, tangenziali, raccordi stradali inadatti alle bici.

Situazioni analoghe a quelle affrontate da chi lavora per Deliveroo. “Ho avuto discussioni con l’azienda perché nel GPS non si può impostare la modalità bicicletta, per l’algoritmo dunque il tragitto proposto è indifferente e non si basa sul mezzo di trasporto: mi è capitato di dovermi spostare da Roma centro a Tiburtina passando per strade che non sono ciclabili” racconta Simona (altro nome di fantasia) che lavora occasionalmente per l’azienda. “Ho dovuto litigare con l’assistenza che pretendeva che spingessi la bici a piedi sulla parte pedonale e si rifiutava di mandare qualcun altro. Allora ho chiamato un numero di telefono che aveva fatto girare un ragazzo e che non vogliono che sia usato: il contatto dovrebbe infatti avvenire solo tramite app dove si può semplicemente rinunciare all’ordine, con le conseguenze immaginabili sugli ordini successivi”.

Per noi donne la sicurezza sul lavoro è un tema ancora più complesso. Quando accetti un ordine sai chi ti darà la consegna, non sai mai a chi la porterai Marianna, fattorina di Glovo

Il mancato inquadramento contrattuale comporta poi una certa libertà nell’utilizzo degli account di queste piattaforme. “Ho visto fattorini attivi con tre quattro cellulari e account su ogni piattaforma, così come altri che lavoravano con un account non intestato loro”, racconta Marianna, che per Glovo lavora con la sua macchina qualche ora al mese. Ecco perché recentemente l’Arma dei Carabinieri e l’Ispettorato del Lavoro hanno dato il via a una serie di controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale, contro quella che è stata definita una nuova forma di caporalato digitale: il fattorino non registrato lavora per l’app e corrisponde una percentuale al legittimo proprietario dell’account. A Roma i controlli effettuati su 96 ciclofattorini, di cui 81 extracomunitari, hanno accertato 6 cessioni di account e due lavoratori sprovvisti del permesso di soggiorno e, pertanto, non impiegabili.

Rider al femminile

Con un lavoro spesso concentrato nelle ore notturne, il problema sicurezza tocca particolarmente le donne che rappresentano circa il 5% delle impiegate nel settore. Marianna ha aperto un gruppo, Glovo Women Riders Italia, dedicato proprio a queste tematiche, dopo aver subito l’aggressione del titolare di un ristorante. “Sono stata insultata e sbattuta fuori da una pizzeria dopo aver chiesto spiegazioni per i tempi di attesa fuori dal normale”, spiega la donna. “Io ho segnalato tutto all’azienda e ho querelato il gestore tramite avvocato. Ma c’è poi il problema che sappiamo da chi ritiriamo l’ordine, non a chi lo portiamo. Non immaginate quante volte ho dovuto lasciare il pacchetto a metà scale o nell’atrio perché il cliente era palesemente ubriaco o sotto effetto di sostanze, soprattutto a tarda notte”, spiega. Anche Glovo non fornisce alcun tipo di assistenza umana immediata e mette a disposizione, nell’app, solo un tasto che permette di chiamare il 112. “Possibile che neanche di fronte a situazioni di evidente pericolo sia possibile contattare una persona dell’azienda?”, si chiede la donna. Un tema, questo, su cui il nuovo tavolo sulla sicurezza, che prenderà forma in Campidoglio, difficilmente potrà fare qualcosa di concreto, se non segnalare ai singoli marchi un problema trasversale a tutte le città in cui questi si trovano a operare.