Dossier La dolce vita

Quanto e come spende la Regione Lazio per cercare di supportare il cinema?

Le sale cinematografiche di Roma devono ancora recuperare 5 milioni di spettatori per tornare ai livelli pre-Covid. Per aumentare le produzioni sono previsti bandi regionali da milioni di euro e specifici fondi europei. Ecco come si muovono le risorse del grande schermo