Dossier Latte versato

Lo "scippo" di Parmalat. Così la Centrale del Latte di Roma è diventata una scatola vuota

Con l'addio della società in mano ai francesi lo stabilimento lavorerà 30 milioni di litri di latte in meno l’anno. La produzione dimezzata mette in crisi gli agricoltori del Lazio e fa tremare i 162 dipendenti