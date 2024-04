Bagni-grotta, cantine spacciate per bnb. Vi porto nelle case da incubo di Roma (VIDEO)

Borgo Pio, a due passi dal Vaticano. L’agente immobiliare scende qualche gradino e mostra la merce. Lo “splendido trilocale” sponsorizzato online a 320mila euro è in realtà un seminterrato umido e senza riscaldamento. L’immobile viene venduto come appartamento, ma è accatastato come magazzino (categoria catastale C2). Viverci o affittarlo ai turisti sarebbe vietato: “Ma se vuoi puoi viverci, una volta tuo puoi farci quello che vuoi. Adesso ci abita un’amica della proprietaria”, spiega la donna che ci guida nella visita. “Basta che fai il contratto come cantina, non come abitazione. Io l’ho già fatto altre volte. Col Giubileo sarà pieno di turisti, se lo prendi lo affitti subito”.

