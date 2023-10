Ho provato il “carrello tricolore” nei supermercati romani. Ecco quanto ho risparmiato

Il 1 ottobre è partito il "trimestre anti-inflazione" voluto dal governo Meloni. L'obiettivo è contenere il costo dei beni di prima necessità, da quelli alimentari a quelli per l’infanzia e la cura della persona. Per farlo l’esecutivo ha siglato un accordo con diversi supermercati e imprese della distribuzione, che si sono impegnate ad offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti per...

Il contenuto è riservato agli abbonati.