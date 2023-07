Una voragine di due ettari all’ombra del Cupolone. Ma Comune e Municipio ne sanno poco o nulla

Turisti, prelati, cittadini. Chi esce dalla stazione San Pietro non può non notarla. La voragine a sinistra della piazza è grande più o meno come due campi da calcio. Google maps la indica come “museo a cielo aperto a Roma”. In realtà è solo un gigantesco cantiere. L’area che costeggia via del Crocifisso e via Innocenzo III doveva ospitare un enorme polo multifunzionale, con tanto di albergo di lusso, attività commerciali e servizi pubblici all’ombra del cupolone. I lavori sono fermi dal 2005: “Sono stati fatti esposti in procura e alla Corte dei Conti, interrogazioni parlamentari e al Comune, è intervenuto anche il Tar del Lazio. Ma non è servito”, racconta a Dossier Giorgio De Santis, del Laboratorio di quartiere San Pietro - Cavalleggeri. “Sono vent’anni che ci tengono in ostaggio”.

Il contenuto è riservato agli abbonati.