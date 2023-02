"Vogliono il nostro sapere artigiano, ma nessuno lo tutela con leggi opportune. Rocca ci ascolti"

Dante Mortet spegne la fiamma ossidrica, posa guanti e grembiule e si concede una piccola pausa. La sua bottega vicino a piazza Navona è un viavai di clienti, turisti, politici e giornalisti: “Oggi ci sei tu, domani viene Rai Uno, due settimane fa è venuta Rai Due. Tutti chiedete il nostro sapere e il nostro parere, ma nessuno è pronto a pagarli e a tutelarli con leggi opportune, per noi e soprattutto per voi. Il fatto che tra 20 o 30 anni possano esistere ancora degli artigiani non è solo a tutela dell'artigianato, ma della nostra cultura, di tutti noi. Per farci ancora andare in giro per il mondo a dire ‘vedi? In questo museo ci sono i lavori degli artigiani italiani”.

