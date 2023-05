A Roma senza visitare Colosseo e Vaticano: così i bagarini lasciano fuori i turisti

Abbiamo in passato denunciato l’esaurimento immediato dei ticket messi online dal gestore della bigliettazione del Colosseo, Coopculture. Ma la prassi è la stessa in un’altra importante meta turistica di proprietà ministeriale come la Galleria Borghese che, fino a una settimana fa, non era dotata di una cassa fisica ed era accessibile solo con l’acquisto online degli ingressi.

Il contenuto è riservato agli abbonati.