Dossier Occupanti senza titolo

Vi porto tra gli artigiani e le imprese di Roma che da oltre 40 anni sono costretti a lavorare da "abusivi"

Le concessioni sono scadute intorno alla metà degli anni ‘80 ma non sono mai state rinnovate in attesa della chiusura dell’anello ferroviario con i binari previsti proprio su quel lotto di terra: da allora via Camposampiero è un chilometro di professionisti ed eccellenze relegati nell’illegalità