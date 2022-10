Dossier Immobilità

Stipendi non pagati, ma il Comune affida all'azienda 50 linee di trasporto pubblico

Un appalto da un miliardo di euro assegnato, in via provvisoria, a due aziende che già operano nel sistema Roma TPL: Autolinee Troiani e Trotta Bus Services. Ma Trotta, che si è aggiudicata il lotto ovest, 500 milioni per otto anni, a Fiumicino non paga gli stipendi da settimane, come già accaduto a Potenza e Benevento, e ha un debito di oltre 4 milioni con il fisco