Dossier Studenti allo sbando

Alternanza scuola-lavoro: occasione o sfruttamento?

Tuttofare non pagati senza controlli e garanzie. Offerta sconnessa dal mondo occupazionale per i Licei. Problemi di sicurezza per oltre 2mila studenti dei centri di formazione professionale regionale. Così l’alternanza scuola-lavoro è diventata un’occasione mancata e rischiosa