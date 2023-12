L'ultimo volo di Alitalia. Che fine faranno i duemila lavoratori di Roma

Alitalia ultimo atto. La vecchia compagnia di bandiera, oggi in amministrazione straordinaria, si avvia verso la liquidazione e licenzia gli ultimi dipendenti rimasti sotto il logo della A tricolore. Circa tremila lavoratori in tutto il Paese, di cui un buon 70% tra Roma e Lazio, con il territorio della Capitale e lo scalo di Fiumicino a pagare un prezzo altissimo in termini di occupazione e dispersione delle professionalità.

Il contenuto è riservato agli abbonati.