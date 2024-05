Dossier Disastro capitale

Tasse non riscosse, privacy violata. Così Aequa Roma affonda il Comune

Dalle falle informatiche ai solleciti sbagliati per il pagamento della Ta.Ri., fino alle sanatorie per le case popolari e il contributo di soggiorno che hanno mandato in fumo decine di milioni: è caos totale. Cosa succede nella partecipata che riscuote le tasse capitoline