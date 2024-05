Desaparecidos, alcuni dei figli rubati dalla dittatura argentina potrebbero essere a Roma

“Noi Abuelas di Plaza de Mayo da anni pensiamo che in Italia possano vivere decine di nipoti che furono rubati appena nati dalla dittatura argentina alle madri, nostre figlie, internate nei centri di detenzione clandestina. Questo significa che è possibile che ce ne siano anche a Roma. Dovrebbero avere tra i 41 e i 50 anni e non conoscono la propria vera identità. Noi li stiamo cercando per restituirgliela”. Incontriamo Estela Barnes de Carlotto all’Università Roma Tre, a latere della cerimonia in cui ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Lingue e letterature per la didattica e la traduzione. Con queste semplici parole, raccolte da Dossier, la storica presidente e fondatrice delle Abuelas ci mostra l’esistenza di un ideale ponte tra passato e presente e tra Argentina e Italia, dove peraltro, come vedremo, Roma svolge un ruolo cruciale.

