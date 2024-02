Dossier La cera dello sballo

Cos'è il Wax, la "droga dell'euforia" pronta a invadere Roma

Costa 50 euro al grammo ed è cinque volte più potente della marijuana tradizionale. Di recente ne sono state trovate migliaia di dosi a Città Giardino. Gli investigatori non escludono che il nuovo "sballo" possa prendere piede nella movida, come successo in passato con la cocaina rosa o lo shaboo