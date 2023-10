La tecnica del denaro volante di "Luca il cinese": così riciclava il denaro dei Narcos di Roma

Via Filippo Turati, via Napoleone III. Esquilino, Roma. La Chinatown della Capitale che si articola nel dedalo di strade tra la stazione Termini e piazza Vittorio Emanuele II. Qui, per soprattutto nel periodo post Covid, i signori della droga di Roma hanno portato buste piene di soldi, tipo quelle che si portano da casa quando si fa la spesa. Busta che contenevano, a seconda dei carichi, tra i 100 e gli oltre 500 mila euro.

