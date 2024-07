L'ipotesi di una super Cupola romana. Il filo rosso che unisce i delitti e le mafie nella Capitale

"Ricordate che a Roma la gente con i soldi rimane sulle panchine". La frase intercettata è contenuta nell'indagine 'Assedio', che ha portato all'arresto di 18 persone in merito all'inchiesta che descrive la Capitale come "lavatrice" per ripulire e riciclare il denaro sporco dei clan. Quella frase, secondo la direzione investigativa antimafia che ha indagato, è esplicativa. Quella panchina a cui si fa riferimento è quella del parco degli Acquedotti, dove nell'agosto del 2019 fu ucciso Fabrizio Piscitelli detto 'Diabolik'. Un omicidio eccellente. Un omicidio mafioso, secondo chi sta indagando su quel caso che vede Raul Esteban Calderon come presunto killer.

