Dossier Dopo la sparatoria

Sangue, droga, prostituzione. Perché Frosinone è diventata la "terra di mezzo" del crimine

Lo spaccio nel “Casermone”, le sparatorie anche in pieno centro come quella in cui è stato ucciso il 27enne Kasem Kasmi. Così la città è diventata l’oasi di criminali romani e campani