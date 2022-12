Quel fiume di denaro che da Roma va illegalmente all'estero

“Ne vediamo di tutti i colori”, racconta Greta Picoco, comandante di sezione operativa del I nucleo operativo del Gruppo di Fiumicino della Guardia di Finanza, a capo dell’articolazione che si occupa delle attività illecite messe in atto dai passeggeri. Nel 2021, nel corso dell’operazione battezzata “Oltre soglia”, sono stati effettuati 814 controlli con esito irregolare che hanno portato al rinvenimento di circa 13 milioni di euro al seguito di passeggeri. Le sanzioni hanno portato al sequestro di circa un milione di euro. Si tratta di numeri in crescita, rispetto agli ultimi due anni, ma ancora inferiori rispetto a quelli fatti registrare prima della pandemia, nel 2019, quando a fronte di una somma identica rinvenuta (sempre 13 milioni di euro) i sequestri, sia in partenza che in arrivo, ammontavano a 4 milioni.

ABBONATI IN BASSO PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO

Il contenuto è riservato agli abbonati.