Dossier NarcoRoma

Roma è la Capitale della cocaina

Dall’ultima relazione del dipartimento per le politiche antidroga si scopre che la Città Eterna è il capoluogo dove si consuma più polvere bianca e si sequestrano più dosi di ecstasy e amfetamina, e che il Lazio è tra le regioni dove si muore di più per overdose. Ma non solo