Dossier Emergenza Togliatti

Crack alla fermata del tram e sesso a 30 euro. Una notte tra viale Togliatti e il Quarticciolo (Video)

Risse, lanci di bottiglie, droga consumata alla luce del sole, spaccio h24, scippi per procurarsi le dosi, prostituzione. Cosa succede sulla Togliatti all'altezza del quartiere diventato famoso in tutta Italia per lo scippatore linciato? Siamo andati con la telecamera nascosta a trascorrere una notte in quel quadrante: vi mostriamo e raccontiamo cosa abbiamo visto