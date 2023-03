2023, Roma spara: omicidi e gambizzazioni in città. La mappa criminale dietro gli agguati

Il filo rosso della droga e il fiume di soldi, da incassare o da ripulire, che circolano in città. Roma in questo 2023 è tornata a essere scenario di una guerra per acquistare sempre più prestigio criminale. E chi spara lo fa sempre con le classiche modalità della malavita