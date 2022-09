Mondo di mezzo, la storia di dieci anni di inchieste e processi

Un occhio attento di un carabiniere, un incontro fortuito. Così, nel luglio del 2009, è iniziata l’inchiesta “Mondo di mezzo”, che dopo cinque anni arriverà a sconvolgere la capitale, con arresti, perquisizioni e sequestri. Tutto era iniziato per caso, quando nell’estate del 2009, a Tor di Quinto, una pattuglia in borghese nota un volto molto noto, quello dell’ex Nar Luigi Ciavardini. Era da poco uscito in semi libertà, con una condanna alle spalle per strage, grazie ad un contratto di lavoro firmato dall’ASI, l’associazione che riunisce ed organizza gruppi sportivi dell’area di destra a Roma e in Italia. Per qualche mese quell’informativa rimane in stand-by. Nel 2010 i pubblici ministeri Luca Tescaroli e Pietro Saviotti, del gruppo...

