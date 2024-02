Al mercato nero dell'anestetico dello sballo. Così l'ho comprato illegalmente

"Abbiamo tutto, dimmi quello che vuoi e le quantità e andiamo dritti al sodo". Nel mercato nero dello sballo ormai è in testa, il più acquistato e il più cliccato. Il potentissimo analgesico è cento volte più forte della morfina, l'Organizzazione mondiale della sanità lo ha inserito tra i farmaci essenziali per la cura dei tumori in stadio avanzato. A Roma il Fentanyl ha già ucciso, l'ultimo morto per overdose è il trapper Christian Ballena, noto come Saor. Su Telegram però, c'è ancora chi lo vende illegalmente a chiunque.

Il contenuto è riservato agli abbonati.