Sesso e sangue, ora le escort di Prati hanno paura: "Ogni cliente può essere l'ultimo"

Le escort di Prati, nel cuore della Roma bene, sono ancora sotto shock per i tre cruenti omicidi delle colleghe che lavoravano in via Riboty e via Durazzo. La paura è palpabile. In poche accettano di parlare dal vivo. La terza notte capitale l’abbiamo passata con loro. Nelle ore in cui il cerchio si stringe intorno al presunto killer, ancora tante prostitute della zona hanno il cellulare staccato. Chi risponde è esitante, fa domande, fornisce il vero numero civico solo quando il cliente arriva sotto casa: “Ho cambiato idea amore, scusami, ma con quello che è successo capirai”, dice al telefono una donna con cui avevamo appena preso appuntamento. Nel centro di Roma la prostituzione si concentra soprattutto nelle ore del giorno...

Il contenuto è riservato agli abbonati.