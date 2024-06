Dossier Sotto attacco

Aule distrutte e dispense svuotate: che cosa sta succedendo nelle scuole di Roma

Dai nidi agli istituti superiori, da settimane gli istituti di Roma sono sotto attacco di ladri e vandali. Le segnalazioni sono quasi quotidiane e in alcuni territori si contano anche sette casi in una notte. Il Comune si muove con un progetto. Le forze dell'ordine: "Nella maggior parte dei casi i fermati sono studenti delle stesse scuole o ex alunni"