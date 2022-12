La Roma dei "cravattari": così i gruppi criminali invadono i quartieri

A Roma i "cravattari", gli strozzini, sono una sorta di professione. Quasi passata da generazione in generazione. I clan lo sanno bene e in questo settore, per così dire, investono uomini - spesso ex pugili - e tempo. Nella storia di Roma, intrecciata a più riprese con quella criminale, sono presenti molti fattori che hanno portato gli inquirenti a definire unico e originale il panorama...

Il contenuto è riservato agli abbonati.