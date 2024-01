Ho provato a comprare delle recensioni false. Ecco cosa mi hanno offerto

La risposta arriva alle 6 del mattino, l’offerta ha un che di sovranista: “I recensori sono tutti italiani e verificati. Pacchetti e prezzi li trova sul nostro sito”. A scrivere su whatsapp è un’agenzia di reputazione attiva anche a Roma, una di quelle che vendono recensioni false a chi vuol far crescere in fretta (e illegalmente) la sua attività. Online se ne trovano a decine, offrono pacchetti ad hoc per tutte le tasche e per tutti i social. Mi sono finto un imprenditore interessato a comprare i loro “servizi”. Ecco cosa mi hanno offerto.

Il contenuto è riservato agli abbonati.