Dossier Trasporti stupefacenti

Tavole da surf, banane e tappeti persiani. Così i narcos portano tonnellate di droga a Roma

Come nelle serie tv. Sono migliaia i carici di "merce" che dal Sud America, dai Balcani, dall'Asia e dall'Africa sbarcano nella Capitale per rifornire le piazze di spaccio romane. Ma come ci arrivano?