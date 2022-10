Anundo, La17 e La18: le baby gang che terrorizzano Roma. La mappa

"Anundo gang's", "La17" e "La18". A Roma, tra i minorenni, sono nomi che fanno paura. Sono le baby gang che nell'era della pandemia hanno preso vigore. Con i social usati come cassa di risonanza, dalla periferia al centro gli episodi criminali under diciotto stanno aumentando sempre più. L'ultimo in ordine di tempo il pestaggio con rapina ai danni di un quindicenne in un centro commerciale del Laurentino. Prima ancora l'aggressione al ragazzo con disabilità al quartiere Garbatella, gli episodi a San Paolo e anche le denunce di minacce con ravenge porn. Esempi delinquenziali di Roma analizzati nel rapporto realizzato da 'Transcrime', il centro studi sulla criminalità transnazionale. In mancanza di dati che permettano di...

Il contenuto è riservato agli abbonati.